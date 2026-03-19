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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Arnsberg (ots)

In Neheim im "Insterburgweg" kam es zwischen dem 26.02.2026 und 17.03.2026 zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam über die Kellertür Zutritt zum Objekt zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang - die Tür hielt stand. Hinweise können auf der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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