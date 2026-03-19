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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Kradunfall zwischen Sundern und Meschede

Sundern/Meschede (ots)

Am 18.03.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der L839 zwischen Grevenstein und Altenhellefeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Sundern war mit seinem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Altenhellefeld unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich mutmaßlich überschlug und an einem Baum zum Liegen kam. Der Sunderner konnte aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen keine Angaben zum Sachverhalt machen. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für eine qualifizierte Unfallaufnahme vor Ort wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Hochsauerlandkreises hinzugezogen. Die L839 war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Das Kleinkraftrad, der Helm und das Mobiltelefon wurden für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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