Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mayen (ots)

Am Montag, 09.03.2026 kam es im Zeitraum zwischen 07:30 und 09:40 Uhr zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Straße Bannerberg in Mayen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen dort rückwärts eingeparkten weißen Audi A6, linksseitig an dessen Frontstoßstange, beschädigt. Anschließend hat sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel.: 02651/8010) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
C. Scherhag, POK'in

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

