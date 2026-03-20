Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubüberfall auf Tankstelle

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend um 21:43 Uhr ereignete sich in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Freienohl ein Raubüberfall. Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat zunächst die Tankstelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe des Geldes. Nachdem er im Besitz des Geldes war, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 170- 175 cm groß

- Schwarzer Kapuzenpulli mit schwarzen und roten Streifen

Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

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