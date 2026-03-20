PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubüberfall auf Tankstelle

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend um 21:43 Uhr ereignete sich in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Freienohl ein Raubüberfall. Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat zunächst die Tankstelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe des Geldes. Nachdem er im Besitz des Geldes war, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 170- 175 cm groß
   -	Schwarzer Kapuzenpulli mit schwarzen und roten Streifen

Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 08:39

    POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus in Hallenberg

    Hallenberg (ots) - In Hallenberg-Hesborn kam es am 19.03.2026, zwischen 18:57 Uhr und 21:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ahelle". Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Objekt. Sie durchwühlten das Haus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise können auf der Polizeiwache Winterberg unter der ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:48

    POL-HSK: Schwerer Kradunfall zwischen Sundern und Meschede

    Sundern/Meschede (ots) - Am 18.03.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der L839 zwischen Grevenstein und Altenhellefeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Sundern war mit seinem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Altenhellefeld unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich mutmaßlich überschlug und an einem Baum zum Liegen kam. Der ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:47

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Arnsberg (ots) - In Neheim im "Insterburgweg" kam es zwischen dem 26.02.2026 und 17.03.2026 zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam über die Kellertür Zutritt zum Objekt zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang - die Tür hielt stand. Hinweise können auf der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 gegeben werden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren