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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Schmallenberg (ots)

Eine 87-jährige Frau aus Eslohe befuhr am 20.03.2026 gegen 11:30 Uhr mit dem Auto die B511 von Heiminghausen kommend in Richtung Bad Fredeburg. Im Bereich des Kreisverkehrs Wehrscheid / Im Ohle in Bad Fredeburg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Hierbei wurde die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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