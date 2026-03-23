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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern-Allendorf

Am Samstag, den 21.03.2026, um 14:15 Uhr, wurde ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Allendorfer Straße gemeldet. Ein konkreter Tatzeitpunkt kann derzeit nicht eingegrenzt werden. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Eingangstür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg-Oeventrop

Am Freitag, den 20.03.2026, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es in der Straße Im Schanzfeld in Arnsberg-Oeventrop zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort, Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Olsberg

Im Zeitraum vom 19.03.2026 um 15:00 Uhr bis zum 20.03.2026 um 16:50 Uhr kam es in der Danziger Straße in Olsberg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter durchwühlten diverse Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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