Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebe vorläufig festgenommen

Meschede/Olsberg/Winterberg (ots)

Am 21.03.2026, 16:15 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Meschede zu einem versuchten Ladendiebstahl. Dabei versuchten zwei Täter Kaffee in einem Rucksack zu entwenden. Bei Ansprache durch das Personal flüchteten die Täter und entkamen zunächst unerkannt. Zeugen konnten Hinweise auf das Fluchtfahrzeug geben. Wenig später versuchte es einer der beiden Täter erneut in einem Supermarkt in Olsberg. Dort verlief der Diebstahl von Kaffee ebenfalls nicht erfolgreich, bei Ansprache durch die Mitarbeiter flüchtete der Täter und ließ die Beute zurück. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte das Fluchtfahrzeug in Winterberg-Niedersfeld von der Polizei angehalten und die beiden männlichen Insassen vorläufig festgenommen werden. Umfangreiches weiteres Diebesgut sowie das Fluchtfahrzeug wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

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