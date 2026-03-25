Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrunkener Mann fährt mit entwendetem E-Scooter über den Neheimer Markt und greift Ordnungsamt und Polizei an

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Neheimer Markt in Arnsberg-Neheim. Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden durch mehrere Personen auf einen 35-jährigen Mann aus Neheim aufmerksam gemacht. Dieser wirkte augenscheinlich betrunken, fuhr mit einem E-Scooter über den Neheimer Markt und pöbelte Passanten an. Die Mitarbeiter sprachen den Mann an. Dieser reagierte zunächst verbal und anschließend auch körperlich aggressiv. Er beabsichtigte, die Mitarbeiter anzugreifen. Den Angriff konnten sie abwehren. Bei Eintreffen der Polizei konnte der Verdacht erhärtet werden, dass der 35-Jährige alkoholisiert war. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Zudem stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter zuvor entwendet wurde. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten brachten den Beschuldigten zur Polizeiwache. Dort leistete er weiterhin Widerstand. Er beleidigte und bespuckte die Beamten. Weiterhin gelang es dem Mann, einen Polizisten zu kratzen. Dem Störer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten nahmen ihn anschließend in Gewahrsam. Den 35-jährigen Neheimer erwarten nun Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, Diebstahl eines E-Scooters sowie Trunkenheit im Verkehr.

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