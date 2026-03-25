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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Winterberg

Winterberg (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026, im Zeitraum von 02:56 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es in der Straße Untere Pforte in Winterberg zu einem Einbruch in ein Restaurant. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zuvor wurden sie durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei unbekannte Täter handelte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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