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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Arnsberg (ots)

Arnsberg-Bruchhausen

In der Nach vom 27. auf den 28.03.2026, versuchte sich ein unbekannter Täter erst im Bereich des Hauseinganges und im Nachgang über den rückwärtigen Bereich Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können an die Polizeiwache Arnsberg mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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