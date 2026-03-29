POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Arnsberg (ots) - Gestern gegen 12:50 Uhr kam es auf der Grimmestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Linienbus fuhr von der Haltestelle auf die Grimmestraße. Ein unbekannter Junge wurde bei diesem Manöver vom Heck des Busses erfasst und stürzte zu Boden. Der Junge entfernte sich humpelnd von der Unfallstelle, ohne dass seine Personalien feststanden. Der Junge wird wie ...

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