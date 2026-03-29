Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienwohnhaus
Arnsberg (ots)
Arnsberg-Bruchhausen
In der Nach vom 27. auf den 28.03.2026, versuchte sich ein unbekannter Täter erst im Bereich des Hauseinganges und im Nachgang über den rückwärtigen Bereich Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können an die Polizeiwache Arnsberg mitgeteilt werden.
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