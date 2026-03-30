Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit
Arnsberg, Müschede (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 01:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Rönkhauser Straße in Müschede. Ein 21- jähriger Mann aus dem Bereich Soest fuhr mit seinem Pkw gegen zwei Straßenlaternen und ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.
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