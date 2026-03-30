POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Brilon (ots) - Brilon Am 28.03.2026, gegen 19:42 Uhr, kam es im Sonnenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Hinweise zu einer möglichen Tatbeute können derzeit noch nicht gegeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon in Verbindung ...

mehr