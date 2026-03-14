Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Unbekannte Flüssigkeit ausgetreten

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Celle (ots)

Am Samstag um 8:21 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Gefahrguteinsatz im Immenweg alarmiert. Hier war eine unbekannte Flüssigkeit von einem Lkw ausgetretenen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das betroffene Fahrzeug nicht mehr vor Ort. An der Einsatzstelle konnte jedoch eine rote Flüssigkeit im Rinnstein und in einem Regenabfluss festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurde die Flüssigkeit gebunden und getestet, eine Gefährdung für Umwelt und Menschen lag nicht vor. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Flüssigkeit aus dem Regenabfluss abgeschöpft und abgepumpt. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen handelte es sich bei der Flüssigkeit um Kühlwasser.

Im Einsatz waren der Chemie- und Strahlenschutzzug der Feuerwehr Celle, die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, die Stadt Celle und die Stadtentwässerung sowie die Polizei Celle.

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