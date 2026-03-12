PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Vogel aus Regenabfluss gerettet

FW Celle: Vogel aus Regenabfluss gerettet
Celle (ots)

Schnelle Rettung für kleinen Vogel!

Am heutigen Donnerstag wurde der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Westercelle zu einer Tierrettung in die Straße Südheide alarmiert. Ein Vogel war hier in ein Regenabflussrohr vom Dach geraten und steckte fest. Kurzerhand wurde das Rohr geöffnet und der Wildvogel aus seiner misslichen Lage gerettet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

