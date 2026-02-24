Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kisten mit Hinweis auf radioaktive Gefahr lösen Feuerwehreinsatz in Altencelle aus!

Celle (ots)

Am Dienstag um 14:13 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Gefahrguteinsatz in die Braunschweiger Heerstraße im Ortsteil Altencelle alarmiert. In der dortigen Abfallentsorgungsanlage waren zwei Kisten aufgefunden worden, auf denen ein Hinweis auf eine radioaktive Gefahr angebracht war. Die Kisten befanden sich in einer Lagerhalle. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht. Es waren keine Personen verletzt.

Zu näheren Erkundung ging ein Trupp in Kontaminationsschutzanzügen in die betroffene Halle vor. Mit einem speziellen Messgerät wurden innerhalb der Halle sowie an und in den Kisten Messungen vorgenommen. Diese ergaben, dass keine Gefahr bestand. Im Anschluss wurden die Kisten in Augenschein genommen, nach gegenwärtiger Einschätzung handelt es sich beim Inhalt um Messgeräte älterer Bauart. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Altencelle und der Chemie- und Strahlenschutzzug der Feuerwehr Celle. Ebenfalls im Einsatz waren die Polizei und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell