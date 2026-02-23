Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Wäschetrockner brennt in einem Keller in Westercelle

Celle (ots)

Am Montag um 09:11 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in den Landstallmeisterring im Ortsteil Westercelle alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Einsatzmeldung. Im Keller eines Einfamilienhauses brannte ein Wäschetrockner. Das Gerät wurde durch einen Trupp unter Atemschutz aus dem Keller entfernt und im Freien abgelöscht. Im Anschluss wurde der Keller belüftet und entraucht.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Brandursache kann die Frau keine Angaben machen.

