FW Celle: Manchmal steigen wir auch in die Tonne - ausgelöster Rauchmelder!

Celle (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Vor Ort war zum Glück kein Brand zu bekämpfen, das warnende Piepen drang aus einer Restmülltonne. Um weitere Notrufe zu verhindern suchten wir den Rauchmelder aus dem Müll und entsorgten ihn fachgerecht.

Leider kommt es Immer wieder vor, dass Rauchmelder im Müll entsorgt oder auf Balkonen und Terrassen gelagert werden. Bitte entsorgen Sie die Geräte fachgerecht, entfernen die Batterien oder schalten das Gerät aus.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

