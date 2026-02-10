PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Papierkorb brennt in Berufsbildenerschule

FW Celle: Papierkorb brennt in Berufsbildenerschule
  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Am Dienstagvormittag um 09:50 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in die BBS III im Ortsteil Altenhagen alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr ergab sich folgende Lage: Es hatte ein Papierkorb auf einer Toilette gebrannt. Das Feuer war durch Personal der Schule bereits gelöscht worden. Personen waren nicht verletzt.

Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich kontrolliert und belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Bostel, Garßen und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren