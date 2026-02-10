Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Papierkorb brennt in Berufsbildenerschule

Celle (ots)

Am Dienstagvormittag um 09:50 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in die BBS III im Ortsteil Altenhagen alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr ergab sich folgende Lage: Es hatte ein Papierkorb auf einer Toilette gebrannt. Das Feuer war durch Personal der Schule bereits gelöscht worden. Personen waren nicht verletzt.

Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich kontrolliert und belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Bostel, Garßen und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

