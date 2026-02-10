Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Erneut Feuer auf Toilette in Berufsbildener Schule

Celle (ots)

Am Dienstag um 13:20 wurde die Feuerwehr Celle zu einem erneuten Brand in die BBS III im Ortsteil Altenhagen alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr ergab sich folgende Lage: Es brannte in den Räumlichkeiten einer Toilettenanlage. Personen waren nicht in Gefahr.

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich belüftet.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Bostel, Garßen und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell