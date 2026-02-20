Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Celle / Hambühren (ots)

Am Freitag um 13:30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Hambühren und Celle zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die L310 alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte ergab sich folgende Lage: Wenige hundert Meter hinter dem Ortausgang Celle waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss von der Fahrbahn abgekommen. Ein Transporter war auf der Fahrerseite liegend auf einem Feld zum Stehen gekommen. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Das zweite Fahrzeug war neben der Straße zum Stehen gekommen, in diesem Fahrzeug waren keine Personen eingeschlossen oder eingeklemmt.

In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst führte die Feuerwehr die technische Rettung der eingeklemmten Person aus dem Transporter durch. Hierzu musste das Fahrzeug zunächst gesichert werden, bevor eine Rettungsöffnung geschaffen werden konnte, um die Person zu befreien.

Die medizinische Versorgung der verletzten Personen erfolgte durch den Rettungsdienst des Landkreises Celle.

Durch die eingesetzten Feuerwehren wurden des Weiteren der Brandschutz sichergestellt und weitere Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Hambühren sowie aus der Stadt Celle die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

