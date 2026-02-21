Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Westercelle

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung begrüßte Ortsbrandmeister Stefan Schmidt die Kameradinnen und Kameraden der Einsatz- und der Altersabteilung, die fördernden Mitglieder, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Willi Lucan, den stellvertretenden Stadtbrandmeister Mirko Bunge, Ortsbürgermeisterin Kathrin Fündeling und Herrn Jann Brüsting von der Verwaltung der Stadt Celle.

Traditionell berichtet der Ortsbrandmeister über die Ereignisse und Leistungen des vergangenen Jahres. Neben den regulären Ausbildungsdiensten der Orstfeuerwehr wurden wieder diverse Alarm- und Einsatzübungen durchgeführt.

Darüber hinaus leisten Kameradinnen und Kameraden zusätzliche Stunden bei Diensten und Einsätzen der Sondereinheiten der Stadtfeuerwehr Celle, wie z.B. der Führungsgruppe Einsatzleitung oder im Chemie- und Strahlenschutzzug. Überörtlich sind Westerceller Kräfte als Zugführer in der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Celle oder in einer Landeseinheit zur Vegetationsbrandbekämpfung (GFFF-V) engagiert. Diese war zuletzt auch im europäischen Ausland gefordert und kam zum Einsatz.

In seinem Jahresrückblick hob Stefan Schmidt hervor, wie vielfältig die zusätzlichen Aktivitäten im Ortsteil Westercelle und weit darüber hinaus gestaltet waren. Die Teilnahme an einer Baumpflanzchallenge, Wasserspiele der Jugendfeuerwehr beim Tag der offenen Tür der Fleischerei Zimmermann, Unterstützung der Großübung der Kreisfeuerwehrbereitschaft in Eisenhüttenstadt, der Laternenumzug oder das traditionelle Schmücken des Weihnachtsbaumes in Westercelle konnten hier beispielhaft aufgezählt werden. Ein besonderer Höhepunkt des vergangenen Dienstjahres war die Verleihung der Ehrungen vom Land Niedersachsen an die beteiligten Einsatzkräfte, die im Winter 2023/2024 unermüdlich im Hochwasser-Einsatz waren.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Karsten Kruse berichtete über das Westerceller Einsatzgeschehen. Die Ortsfeuerwehr ist im Jahr 2025 zu 48 Einsätzen ausgerückt. Hierbei wurden insgesamt 632 Stunden geleistet. Technische Hilfeleistungen, Entstehungs- und Mittelbrände mussten bewältigt werden. Eine Löschhilfe zu einem Großbrand führte nach Papenhorst. Die Zahl der Fehlalarme ist leider konstant hoch, die Feuerwehr musste 13-mal dazu ausrücken.

Der neue Jugendfeuerwehrwart Julian Thomassik fasste in seinem Jahresrückblick die Aktivitäten der 13 Jugendlichen mit ihren Betreuern zusammen. Bei 22 Diensten und neun weiteren Veranstaltungen wurden insgesamt 3658 Dienst-Stunden geleistet. Besonders bedankte sich Julian Thomassik bei den bisherigen Jugendwarten Niklas Stremmel und Max Schütte für Ihre hervorragende Arbeit der letzten Jahre.

Im weiteren Verlauf der Versammlung konnten Ortsbrandmeister Stefan Schmidt, der stellv. Stadtbrandmeister Mirko Bunge und der stellv. Kreisbrandmeister Willi Lucan den Kameraden Olav Kruse zum Löschmeister befördern. Im direkten Anschluss wurde der frisch beförderte auch für seine 40jährige aktive Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung geehrt.

Am Ende der Versammlung gab Ortsbrandmeister Stefan Schmidt einen kurzen Ausblick auf das beginnende Dienstjahr, das vorrangig im Zeichen der Jugend stehen wird. Die Jugendfeuerwehr kann in 2026 ihr 25jähriges Bestehen feiern und die Gründung der neuen Westerceller Kinderfeuerwehr im Februar 2026 wird bereits intensiv vorbereitet. Die "Westerceller Blaulichtbande" wird mit ihrem Betreuerteam für Kinder von 6 bis 10 Jahren ein buntes Programm für den zukünftigen Westerceller Feuerwehrnachwuchs anbieten.

Zum Ende der Versammlung bedankte sich Ortsbrandmeister Stefan Schmidt bei seinem Stellvertreter Karsten Kruse, dem Ortskommando, sowie allen aktiven Kameradinnen und Kameraden für die Einsatzbereitschaft und das herausragende ehrenamtliche Engagement des vergangenen Jahres.

Text: Gerrit Bartens / Karsten Kruse

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell