Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Verkehrsunfall - Pkw auf Dach

FW Celle: Verkehrsunfall - Pkw auf Dach
Celle (ots)

Am Dienstag um 14:37 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Verkehrsunfall in die Blumlage alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte das Unfallfahrzeug auf dem Dach liegen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Einsatzmeldung. Ein Fahrzeug war auf der innerstädtischen Straße verunfallt und auf das Dach gekippt. Es waren keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt oder eingeschlossen. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Durch die Feuerwehr wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und der Brandschutz sichergestellt sowie im weiteren Einsatzverlauf das Fahrzeug stromlos geschaltet.

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

