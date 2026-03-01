FW Celle: Fahrzeugbrand in Westercelle
Celle (ots)
In der vergangenen Nacht um 5:00 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem unklaren Feuerschein in die Katzbachstraße im Ortsteil Westercelle alarmiert.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Transporter in Vollbrand. Personen waren nicht in Gefahr. Eine Gefahr der Ausbreitung des Brandes bestand nicht. Im Rahmen der Brandbekämpfung kam ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zum Einsatz.
Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Westercelle.
Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell