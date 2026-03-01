Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Fahrzeugbrand in Westercelle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht um 5:00 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem unklaren Feuerschein in die Katzbachstraße im Ortsteil Westercelle alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Transporter in Vollbrand. Personen waren nicht in Gefahr. Eine Gefahr der Ausbreitung des Brandes bestand nicht. Im Rahmen der Brandbekämpfung kam ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zum Einsatz.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Westercelle.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell