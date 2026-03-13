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Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Vermutlich radioaktiv strahlender Stoff aufgefunden

FW Celle: Vermutlich radioaktiv strahlender Stoff aufgefunden
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Celle (ots)

Am Freitagabend wurde der Chemie- und Strahlenschutzzug der Feuerwehr Celle in ein Wohnhaus im Ortsteil Neuenhäusen alarmiert. Im Keller des Hauses wurde ein vermutlich radioaktiv strahlender Stoff (Cobalt 60) aus den 1970er-Jahren gefunden. Durch die Einsatzkräfte wurde der Stoff mit einem speziellen Messgerät überprüft. Eine Gefahr ging von ihm nicht aus. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Neben dem Chemie- und Strahlenschutzzug der Feuerwehr Celle war ebenfalls die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und die Polizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

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