Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Pfau auf Abwegen: Polizisten bringen freilaufenden Pfau sicher von der Fahrbahn

Lahr (ots)

Am Donnerstagmorgen sorgte ein freilaufender Pfau in der Kaiserstraße für Aufsehen. Gegen 7:30 Uhr meldeten Zeugen, dass sich das Tier auf der Fahrbahn befinde. Die Beamten des Polizeireviers Lahr reagierten schnell und leiteten nach ihrem Eintreffen vor Ort umgehend Verkehrsmaßnahmen ein, um eine Gefährdung des Verkehrsflusses und des Tieres zu vermeiden. Anschließend gelang es den Polizisten den Pfau behutsam in Richtung des angrenzenden Stadtparks zu dirigieren, somit konnte dieser ohne Verletzungen zurück in sein gewohntes Areal gebracht werden.

/mk

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