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FW Bremerhaven: Küchenbrand in Bremerhaven: Bewohner retten sich rechtzeitig ins Freie - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

FW Bremerhaven: Küchenbrand in Bremerhaven: Bewohner retten sich rechtzeitig ins Freie - Feuerwehr verhindert Schlimmeres
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Bremerhaven (ots)

Ein Küchenbrand hat am frühen Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der Schönianstraße in Bremerhaven ausgelöst. Gegen 13:40 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Als die ersten Einsatzkräfte des 1. Löschzuges eintrafen, drang bereits Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich alle Bewohner des Hauses glücklicherweise bereits eigenständig ins Freie gerettet. Unter Atemschutz ging umgehend ein Trupp zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor, während parallel das Treppenhaus kontrolliert wurde, um eine Ausbreitung des Rauchs zu verhindern. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Der Brandherd befand sich in der Küche. Besonders kritisch: Durch die Hitzeeinwirkung wurden sowohl der Gasherd als auch die Gastherme beschädigt. Die Gasversorgung musste deshalb vorsorglich durch die Einsatzkräfte abgeschaltet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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