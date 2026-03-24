Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Positives Fazit zum Blaulicht Recruiting Day 2026

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Bremerhaven (ots)

Beim diesjährigen Blaulicht Recruiting Day präsentierten sich haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven gemeinsam mit weiteren Blaulichtorganisationen auf dem Veranstaltungsgelände in der Batteriestraße.

Zusammen boten die Seestadtretter und die Seestadtcops den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in ihre vielseitige Arbeit und zeigten eindrucksvoll, wie Teamgeist und Engagement im Einsatzalltag ineinandergreifen.

Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) konnten Interessierte Einblicke in die folgenden Organisationen gewinnen:

- Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) - Deutsches Rotes Kreuz (DRK) - Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) - Malteser Hilfsdienst (MHD) - Polizei Bremerhaven - Rettungshundestaffel Bremerhaven - Technisches Hilfswerk (THW) Bremerhaven - Wasserschutzpolizei Bremen

Groß und Klein konnten bei der Feuerwehr Einsatzkleidung anprobieren, modernste Fahrzeugtechnik bestaunen und verschiedene Geräte selbst ausprobieren. Besonders für die jüngsten Gäste war das Mitmachen an einem LED-Brandherdpanel ein echtes Highlight: Mit einem Strahlrohr durften sie spielerisch die Flammen bekämpfen und sich dabei wie echte Feuerwehrleute fühlen.

Auch der persönliche Austausch kam nicht zu kurz. Interessierte erfuhren mehr über die vielfältigen Möglichkeiten eines haupt- oder ehrenamtlichen Engagements bei der Feuerwehr Bremerhaven und konnten direkt mit erfahrenen Einsatzkräften ins Gespräch kommen. Ein besonderer Höhepunkt war die Vorführung der Höhenretter, die die Vielseitigkeit und den Anspruch des Feuerwehrdienstes eindrucksvoll demonstrierte.

Stadtrat Peter Skusa, Feuerwehrdezernent der Stadt Bremerhaven, zog ein durchweg positives Fazit: "Ich danke allen haupt- und ehrenamtlichen Kräften herzlich für ihren Einsatz und das Gelingen dieses besonderen Events. Das neue Format einer gemeinsamen Veranstaltung zeigt die Verbundenheit der Blaulichtorganisationen in Bremerhaven. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, zur Nachwuchsgewinnung den persönlichen Kontakt zu suchen und greifbare Einblicke in das Engagement bei der Feuerwehr zu geben."

Mit dem Blaulicht Recruiting Day ist es den Einsatzkräften gelungen, Bürgerinnen und Bürger hautnah zu informieren, für das Ehren- und Hauptamt zu begeistern und potenzielle Nachwuchskräfte für die vielfältigen Aufgaben der einzelnen Organisationen zu gewinnen.

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