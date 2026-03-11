Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall und Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 504 bei Külsheim wurden am Dienstagnachmittag mehrere Personen verletzt. Ein 62-Jähriger fuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem Toyota von Külsheim in Richtung Tauberbischofsheim, als er aus unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Hier prallte der Wagen frontal gegen einen entgegenkommenden Kleinbus, der von einem 51-Jährigen gefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota abgewiesen und kollidierte mit dem Ford eines 59 Jahre alten Mannes, der zuvor hinter dem Toyota unterwegs war. Bei dem Unfall wurden sowohl die Fahrer des Toyotas und des Renault-Kleinbusses als auch ein 47 Jahre alter Insasse des Kleinbusses leicht verletzt. Alle drei Männer wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Kleinbus und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der entstandenen Schäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Landesstraße für knapp eine Stunde gesperrt.

Tauberbischofsheim: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

An einem Skaterpark in Tauberbischofsheim wurde am Montag ein geparkter Skoda beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Wagen gegen 18:20 Uhr vor der Halfpipe im Dittigheimer Weg geparkt. Als er gegen 19:40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der Motorhaube am Übergang des Kotflügels zur Fahrertür. Vermutlich hatte eine unbekannte Person mit einem nicht näher bestimmbaren Gegenstand auf den Skoda eingeschlagen und so den Schaden verursacht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell