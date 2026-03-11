Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Stromausfall nach Brand durch technischen Defekt, Zeugen nach Unfall gesucht und Aufbruch von Handwerkerfahrzeug

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Weinsberg/ Ellhofen: Stromausfall nach Brand durch technischen Defekt

Am Dienstagabend kam es in Weinberg und Ellhofen zu einem Stromausfall nach einem Brand in einer Umspannstation. Gegen 21:50 Uhr hatte ein Transformator wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Nachdem der Strom im Umspannwerk abgeschaltet worden war konnte die Feuerwehr den Brand nach kurzer Zeit löschen. Die Stromversorgung konnte gegen Mitternacht in allen betroffenen Gebieten wieder hergestellt werden. Es wurde niemand verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Heilbronn: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Heilbronner Karl-Wüst-Straße zu einem Verkehrsunfall, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Die Fahrer eines Hyundai und eines weiteren, bislang unbekannten, Pkw fuhren gegen 14 Uhr auf zwei Spuren, auf gleicher Höhe in Richtung der Neckarsulmer Straße. An der Kreuzung der Karl-Wüst-Straße mit der Neckarsulmer Straße bogen beide Fahrzeuge nach Links in die Neckarsulmer Straße ab. Während des Abbiegevorgangs wechselte der Fahrer des unbekannten Wagens in der Kurve vom linken auf den rechten Abbiegestreifen und kollidierte dabei mit dem Hyundai. Daran entstanden Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro. Da der Unbekannte nach dem Zusammenstoß nicht anhielt um seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, sondern einfach davonfuhr, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in Heilbronn in ein Handwerkerfahrzeug ein. Der Ford war zwischen 18 Uhr am Montagabend und 8:15 Uhr am Dienstagmorgen in der Alexanderstraße in der Nähe der Kreuzung zur Wollhausstraße abgestellt. Diesen Zeitpunkt nutzten der oder die Unbekannten um das Fahrzeug auf unbekannte Weise zu entriegeln und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf die Einbrecher liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

