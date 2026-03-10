Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Neckar-Odenwald-kreis (ots)

Mosbach: Zwei Einbrüche aufgeklärt - drei Täter ermittelt

Ein 16-jähriger konnte als Tatverdächtiger eines Einbruchs in eine Mosbacher Gaststätte im Januar 2026 ermittelt werden. Am 5. März fanden daher Durchsuchungsmaßnahmen durch das Polizeirevier Mosbach an seiner Meldeanschrift in Mosbach statt. Hierbei wurden die Beamten gleich doppelt fündig. Neben dem eigentlichen Durchsuchungsgrund, nämlich dem Auffinden von Beweismitteln für den Gaststätteneinbruch, konnten während der Maßnahmen Schmuckstücke aufgefunden werden, die einem Schaufenstereinbruch bei einem Mosbacher Schmuckgeschäft vom 2. März zugeordnet werden konnten. Im Rahmen seiner Beschuldigtenvernehmung räumte der Jugendliche seine Tatbeteiligung in beiden Fällen ein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei weitere mutmaßliche Mittäter im Alter von 18 und 19 Jahren ermittelt werden. Umgehend beantragte Durchsuchungsbeschlüsse wurden noch am Nachmittag des 5. März vollzogen. Auch in deren Wohnungen konnte Diebesgut aus beiden Einbrüchen aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen wieder entlassen. Durch die reibungslose enge und gute Zusammenarbeit von Polizeirevier und Kriminalkommissariat Mosbach sowie der Jugendabteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach konnten zwei Einbrüche an einem Tag geklärt werden. Die Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

