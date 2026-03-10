PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Heilbronn (ots)

Adelshofen: Wohnräume durchwühlt

In Adelshofen drangen am Dienstagvormittag bislang Unbekannte in das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Hofes ein. Zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch eine Kellertür Zutritt in das Gebäude in der Hilsbacher Straße. Im Haus wurde das Interieur mehrerer Zimmer durchwühlt, wobei die Örtlichkeit bisherigen Erkenntnissen zufolge im Anschluss verlassen wurde, ohne dass etwas entwendet wurde. Sachschäden entstanden bei dem Vorfall keine. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

