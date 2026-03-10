Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfälle

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Alkoholisierter Autofahrer verunfallt bei Fluchtversuch

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte sich ein Verkehrsteilnehmer bei Künzelsau einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Mazda-Fahrer befuhr gegen 3 Uhr die Landesstraße 1045 von Niedernhall nach Ingelfingen, wo er einer entgegenkommenden Polizeistreife auffiel. Die Beamten entschieden sich den Mann einer Kontrolle zu unterziehen, weshalb sie ihr Fahrzeug wendeten. Als der 38-jährige Fahrer den Streifenwagen hinter sich registrierte, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Einmündung zur Bundesstraße 19. Auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten reagierte er nicht. Auf Höhe der Einmündung zur B19 verlor der Mazda-Fahrer dann die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde der Fahrer nicht, jedoch entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro an seinem Auto. In der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten mittels Atemalkoholtest eine Alkoholisierung von über 2 Promille bei dem zuvor Geflüchteten fest. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt und das Führen sämtlicher fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt. Des Weiteren wurde in einem nahegelegenen Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Pkw-Lenkers sichergestellt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Krautheim: Traktor verliert Gülleanhänger

Am frühen Montagabend verlor ein Traktor bei Krautheim seinen Gülleanhänger, welcher sich im Grünstreifen teilweise entleerte. Der 21-jährige Landwirt war mit seinem Fahrzeuggespann gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 515 von Oberndorf nach Neunstetten unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Im angrenzenden Grünstreifen rutschte der Güllezubringer einen etwa drei Meter hohen Hang hinunter, wobei der Anhänger sich vom Traktor entkoppelte und zur Seite kippte. Durch den entstandenen Schaden am Güllefass entleerte sich der Großteil des Inhalts, der etwa 20.000 Liter Gülle umfasste. Die Feuerwehr Krautheim war im Einsatz, um die Gülle abzupumpen und sperrte die L515 im Bereich der Unfallstelle ab, bis der Landwirt den Anhänger in Eigenregie wieder aufgerichtet hatte. Der entstandene Sachschaden an Traktor und Anhänger wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Des Weiteren wird durch die zuständige Wasserschutzbehörde abgeklärt, ob das nahegelegene Wasserschutzgebiet durch den Gülleaustritt Schaden genommen hat.

