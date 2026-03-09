Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mulfingen: Pkw durch Stein beschädigt - Zeugen gesucht

Hohenlohekreis (ots)

Am Sonntagnachmittag, zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr, wurde ein Pkw auf dem Parkplatz der Turnhalle in Mulfingen beschädigt. Der graue Passat war während einer Veranstaltung, welche in der Turnhalle in der Bachgasse stattfand, auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Nach der Veranstaltung wurde festgestellt, dass der Pkw durch einen Pflasterstein, welcher vermutlich zur angrenzenden Treppe des Parkplatzes gehörte, beschädigt wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

