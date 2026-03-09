Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfälle, Containerdiebstahl und Wahlplakat beschädigt

Heilbronn (ots)

K 2355/ Waldenburg: Verkehrsunfall - Pkw erfasst Fahrradfahrer

Am Freitagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 2355 zwischen Rebbigshof und Kesselfeld kurz nach 19 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 63- jähriger Ford-Lenker befuhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Kesselfeld wobei er einen in gleicher Richtung fahrenden 46-jährigen Fahrradfahrer offensichtlich übersah und diesen mit seinem Wagen erfasste. Die lichttechnischen Einrichtungen am Zweirad des Verunfallten entsprachen nicht den Vorschriften. Der 46- Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Neuenstein: Betrunken Unfall verursacht

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, kam es in der Kirchensaller Straße in Neuenstein zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 50- Jähriger befuhr mit seinem Hyundai mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit die Kirchensaller Straße in Fahrtrichtung Hermann-Hagenmeyer-Straße. Aus dieser fuhr ein 42- Jähriger mit seinem Honda Jazz in in den Kreuzungsbereich ein, obwohl er wartepflichtig gewesen wäre. Die Autos kollidierten und Fahrzeugteile wurden über mehrere Meter auf der Fahrbahn verteilt. Der 42- Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des 50- Jährigen Alkoholgeruch fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von knapp einem Promille, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort zwei Blutproben abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt.

Mulfingen: Containerdiebstahl - Zeugen gesucht

Im Bereich Mulfingen, Oberer Railhof, wurde zu Monatsbeginn ein mit Eschenholz beladener Container entwendet. Der oder die Täter stahlen den an einem Feld abgestellten Container zwischen 3. und 6. März 2026. Im Anschluss an den Diebstahl verkaufte der Unbekannte den leeren Container über eBay. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum mutmaßlichen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Pfedelbach: Brandstiftung an Wahlplakat

Am Sonntagabend brannte in der Otto-Rettenmaier-Straße in Pfedelbach ein Wahlplakat. Ein Passant nahm dies kurz vor 22 Uh wahr und löschte das Feuer zusammen mit drei weiteren Personen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

