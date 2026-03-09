Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, K3 evakuiert

Lauffen: Zeugen nach Einbruch in Sportsbar gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in eine Sportsbar in Lauffen ein. Der oder die Einbrecher öffneten zwischen 2:30 Uhr und 6:30 Uhr gewaltsam die Eingangstür des Lokals am Postplatz und brachen im Inneren zwei Spielautomaten auf. Die Eindringlinge flüchteten mit den darin befindlichen Geldkassetten. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07133 2090 Zeugenhinweise entgegen.

Langenbrettach-Langenbeutingen: Einbruch in Sportheim - Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen in ein Sportheim in Langenbeutingen einbrachen. Die Einbrecher zerstörten zwischen 15:30 Uhr am Freitagnachmittag und 10:30 Uhr am darauffolgenden Vormittag ein Fenster der in der Schwabbacher Straße neben dem Fußballplatz gelegenen Vereinsgaststätte, drangen in das Gebäude ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Unbekannten verschafften sich zudem gewaltsam Zutritt zu einem Ausschankhäuschen neben dem Sportheim. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen nach mit rund 20.000 Euro beziffert. Zeugen, die Im Tatzeitraum rund um das Sportgelände in der Schwabbacher Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Nordheim: Wohnungseinbruch - Wer hat etwas gesehen?

Am Samstagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung in Nordheim ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr hatten Einbrecher ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Wohnhaus in der Straße "Im Geisbühl" zerstört und waren darüber in die Wohnräume eingedrungen. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum in dem dem Fußballplatz zugewandten Teil der Straße "Im Geißbühl" verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Rappenau-Fürfeld: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Fürfeld am vergangenen Wochenende sucht das Polizeirevier Eppingen nach Zeugen. Zwischen 20:30 Uhr am Samstagabend und 10:50 Uhr am Sonntagvormittag brachen Unbekannte die Terassentür des Wohnhauses in der Hölderlinstraße auf, betraten und durchsuchten das Gebäude. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Hölderlinstraße im Bereich zwischen der Von-Gemmingen-Straße und der Mörikestraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegengenommen.

Heilbronn: Führerscheine und Mobiltelefone nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Zwei junge Autofahrer müssen nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn für eine gewisse Zeit auf Ihre Führerscheine und Mobiltelefone verzichten. Der 19 Jahre alte Fahrer eines Audis fiel gegen 3:30 Uhr Zeugen am Europaplatz durch riskante Überholmanöver und das Aufheulenlassen des Motors seines Audis auf. Der junge Mann fuhr mit seinem A5 weiter in Richtung K3 und bog nach einem riskanten Fahrstreifenwechsel von ganz rechts nach ganz links schließlich quer über alle Fahrspuren auf die Allee ab. Hier fuhren der Audi-Lenker und die 24 Jahre alte Fahrerin eines Seat Ibizas zunächst ordnungsgemäß bis zur Kreuzung Wollhausstraße, wo beide Fahrzeuge wendeten. An der darauffolgenden Ampel unterhielten sich beide Fahrzeugführer kurz über die geöffneten Seitenscheiben und gaben sobald die Ampel auf Grün schaltete Vollgas. Der Audi-Lenker überholte im Anschluss mehrere Fahrzeuge über die Busspur und scherte dann auf Höhe des Heilbronner Bankhauses wieder vor dem Seat ein. Die Seat-Fahrerin fuhr anschließend ebenfalls auf die baulich getrennte Fahrspur für Bus und Straßenbahnen, überholte rechts mehrere Fahrzeuge und fuhr an der Einmündung zur Karlstraße über eine rote Ampel. Im Anschluss zog die Frau mit ihrem Wagen wieder ruckartig auf die reguläre Fahrbahn und wurde schließlich an einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage geblitzt. Eine Streife, die die Fahrmanöver der 24-Jährigen beobachten konnte, hielt ihren Wagen an und unterzog sie einer Kontrolle. Der Audi-Lenker konnte schließlich im Bereich Wohlgelegen einer Kontrolle unterzogen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Mobiltelefone und Führerscheine der beiden Fahrzeugführer beschlagnahmt. Beide mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Bad Wimpfen: Verletzter Fahrradfahrer aufgefunden - Zeugen gesucht

Am Samstagabend entdeckten Zeugen in Bad Wimpfen einen schwer verletzten Fahrradfahrer. Der 51-Jährige wurde gegen 20:20 Uhr von Fußgängern in der Brühlstraße im Bereich der Eisenbahnbrücke nach Bad Friedrichshall aufgefunden. Der Mann lag neben seinem Fahrrad auf dem Boden und war nicht ansprechbar. Der Fahrradfahrer wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Unfall unter Alkoholeinfluss

In der Heilbronner Badstraße kam es am Sonntagabend zu einem mutmaßlich alkoholbedingten Verkehrsunfall. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Motorroller gegen 18 Uhr verkehrswidrig über die Fahrradstraße in der Badstraße. Hier kollidierte er mit dem Motorrad eines 23-Jährigen, der vor dem Motorroller unterwegs war und wohl abrupt bremste. Der Rollerlenker fiel zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Motorradfahrer war beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr an der Unfallstelle. Da der Rollerfahrer bei der Unfallaufnahme nach Alkohol roch wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Weil der 49-Jährige zudem angab gemeinsam mit dem Motorradfahrer unterwegs gewesen zu sein und mit diesem auch Alkohol konsumiert zu haben, wurde dieser an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Hier wurde mit dem 23-Jährigen knapp eineinhalb Stunden nach dem Unfall ebenfalls ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Der junge Mann musste, wie auch zuvor sein Begleiter, Blutproben abgeben. Der Führerschein des Motorradfahrers konnte nicht beschlagnahmt werden, da er gar nicht in Besitz eines solchen war. Beide Zweiradfahrer müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn-Neckargartach: Unfallflucht in der Lindenstraße - Zeugen gesucht

In der Lindenstraße in Heilbronn-Neckargartach wurde am Wochenende ein geparkter VW Touran beschädigt. Der Wagen stand zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 14 Uhr am folgenden Nachmittag ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum blieb ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug an dem VW hängen und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: E-Scooter Kontrollen

Mit dem anbrechenden März wurde es für viele Nutzer von Kleinstfahrzeugen Zeit für ein neues Versicherungskennzeichen. In der letzten Woche überprüfte die Verkehrspolizei Weinsberg daher im Stadtgebiet Heilbronn zahlreiche E-Scooter-Fahrer. Allein am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche wurden 14 E-Scooter-Fahrer festgestellt, die entweder ganz ohne oder mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Vier der kontrollierten Verkehrsteilnehmer standen zudem unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Die Polizei wird diese Kontrollen aufrechterhalten und weißt alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, falls noch nicht geschehen, an ein neues Versicherungskennzeichen zu denken.

Heilbronn: K3 wegen Mülleimerbrand evakuiert

Aufgrund eines Brandalarms wurde am Freitagnachmittag das Heilbronner K3 evakuiert. Gegen 17:30 Uhr löste ein Rauchmelder in dem Gebäude aus, woraufhin zahlreiche Feuerwehrkräfte an den Berliner Platz ausrückten. Im Inneren konnte ein rauchender Mülleimer entdeckt werden, der schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Vermutlich hatte eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe dafür gesorgt, dass die Abfälle zu rauchen begannen. Verletzt wurde niemand.

Talheim: Unfall unter Drogeneinfluss

Am Samstagmittag kam es in Talheim zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Gegen 12 Uhr mussten die Fahrer eines Audis und eines BMWs, die auf Höhe des Industriegebiets Flein/Talheim auf der Bundesstraße 27 in Richtung Heilbronn fuhren, ihre Fahrzeuge verkehrsbeding abbremsen. Dies nahm ein 32-jähriger Mercedes-Lenker, der hinter den beiden unterwegs war, vermutlich zu spät wahr und kollidierte mit dem BMW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf den Audi geschoben. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeuglenker verletzt. Der Mercedes und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den drei Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 22.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Da bei der Unfallaufnahme zudem der Verdacht aufkam, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte wurde ein Schnelltest durchgeführt. Da dieser positiv auf Amphetamine reagierte, musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Beilstein: Feuer in Imbisswagen - Zeugen gesucht

Am Freitagabend brannte in Beilstein ein abgestellter Imbisswagen. Zeugen hatten gegen 21:40 Uhr den brennenden Wagen im Heerweg gemeldet. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, allerdings entstand ein Schaden, der ersten Schätzungen nach mit rund 25.000 Euro beziffert wird. Da auch eine Brandstiftung derzeit nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Oedheim: Mann bei Fahrzeugaufbruch ertappt In der Nacht auf Montag wurde ein 30-Jähriger in Oedheim beim Aufbruch eines Fahrzeugs erwischt. Ein Anwohner meldete gegen Mitternacht der Polizei, dass ein zu dem Zeitpunkt Unbekannter gewaltsam ein Fahrzeug geöffnet hatte. Der Zeuge versuchte dem Mann zu folgen, verlor ihn aber aus den Augen und informierte die Polizei. Eine Streife konnte den Flüchtenden aufgrund der Zeugenbeschreibung und eines bei der Flucht verlorenen Mobiltelefons ermitteln. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

A6/Öhringen bis St. Leon-Rot: Zeugen nach Verkehrsunfall und möglichen Straßenverkehrsgefährdungen gesucht

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nach Zeugen, die Auskunft über die Fahrweise einer 38 Jahre alten Mercedes Fahrerin geben können, die am Sonntagabend auf der Autobahn 6 zwischen Öhringen und dem Parkplatz Bucheneck bei St. Leon-Rot unterwegs war. Ein Zeuge informierte gegen 17:45 Uhr die Polizei, weil ihm auf der A6 bei Öhringen ein weißer Mercedes SUV auffiel, der in Schlangenlinien über die Autobahn in Richtung Mannheim fuhr und dabei wohl auch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug schließlich bei Sinsheim und forderte die Fahrerin zum Folgen auf. An der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg beabsichtigten die Polizisten mit der Mercedes-Fahrerin die Autobahn zu verlassen. Diese folgte dem Streifenwagen auch bis auf den Verzögerungsstreifen, zog aber wieder auf die Autobahn kurz nachdem das vorausfahrende Polizeifahrzeug die Abfahrt genommen hatte. Die Streife wendete und nahm erneut die Verfolgung auf. Die Mercedes Lenkerin konnte eingeholt und schließlich auf dem Parkplatz Bucheneck einer Kontrolle unterzogen werden. Hier kam ein Autofahrer auf die Polizeistreife zu und gab an, dass die Frau zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Parkplatz mit ihrem Mercedes mit dem Fahrzeug des Zeugen kollidiert und daraufhin weitergefahren sei. Da die 38-Jährige nach Alkohol roch, einen Atemtest aber verweigerte, musste sie im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die von dem weißen Mercedes am Sonntagabend auf der A6 zwischen Öhringen und St. Leon-Rot gefährdet wurden, oder die den Unfall zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg und dem Parkplatz Bucheneck beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

