Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

L1045/ Forchtenberg: Auffahrunfall - Zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt

Am Freitagvormittag kam es auf der Landestraße 1045 bei Forchtenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 07:30 Uhr mit seinem VW Transporter von Ernsbach kommend in Richtung Sindringen und bemerkte vermutlich zu spät, dass ein vor ihm fahrender 34- Jähriger seinen Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste. Trotz eines Ausweichmanövers, durch welches die Leitplanke beschädigt wurde, kollidierten die Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden an den Pkws wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

