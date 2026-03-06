Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Boiler explodiert, Sachbeschädigung an Wahlplakaten, Flächenbrand und Verkehrsunfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen-Hainstadt: Boiler explodiert

Im Wohngebiet "Am Schloßgarten" in Hainstadt explodierte am Freitagmorgen gegen 6:30 Uhr ein Warmwasserboiler im Keller eines Wohnhauses. Eine Verpuffungsreaktion mit bislang unbekannter Ursache erzeugte eine Druckwelle, durch die eine Holztür und ein Fenster aus der Gebäudewand gerissen wurden. Außerdem löste sich ein Teil der Fassade im unteren Bereich des Hauses stellenweise ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Abklärungen hinsichtlich der Statik des Hauses laufen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 5.000 Euro geschätzt. Neben Kräften des Polizeireviers Buchen war ebenfalls die örtliche Feuerwehr im Einsatz, welche eine Gefährdung durch Schadstoffaustritte wie Gas durch die ebenfalls im Keller befindliche Heizungsanlage ausschließen konnte.

Merchingen/Adelsheim: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugen gesucht

An drei Wahlplakaten in der Eichenstraße in Merchingen und einem Bauzaunbanner in der unteren Austraße in Adelsheim wurden am Freitagvormittag Beschädigungen in Form von diffamierenden Stickern beziehungsweise Farbschmierereien festgestellt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim ermittelnden Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Schwarzach: Flächenbrand auf Wiese - Zeugenaufruf

Am späten Donnerstagnachmittag wurde der Leitstelle Neckar-Odenwald-Kreis gegen 17:30 Uhr ein Flächenbrand gemeldet, der sich nahe der Landesstraße 590 zwischen Schwarzach und Schwanheim entwickelt hatte. Das Feuer beschädigte eine an den Feldweg angrenzende Wiesenfläche sowie einige Bäume und Sträucher. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro beziffert. Die Polizei Mosbach ermittelt hinsichtlich der Ursache und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Guttenbach: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gegen 15 Uhr wurde am Donnerstag bei ein Verkehrsunfall in der Neckarckatzenbacher Straße in Guttenbach ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 67-Jährige war im Begriff die Einmündung von der Neckargeracher Straße her geradeaus zu passieren, als eine Autofahrerin aus der Neckarkatzenbacher Straße nach links in die Neckargeracher Straße abbiegen wollte. Die Pkw-Lenkerin nahm mutmaßlich die Kurve etwas zu eng, sodass sie mit dem Radler kollidierte. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der 62-Jährigen entstand nur ein geringer Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell