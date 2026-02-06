PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus unverschlossenem Auto - Polizei sucht Zeugen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es im Geißbergring zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem schwarzen BMW Bargeld, sowie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers hatte er offenbar vergessen, das Auto abzuschließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Wer zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Kontakt zu setzen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

