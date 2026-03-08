Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Sonntag, den 8. März 2026, 74867 Neunkirchen - Neckarkatzenbach - Person nach Motorradunfall schwer verletzt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 8. März 2026, kam es gegen 10:50 Uhr auf der Landesstraße L 633 zwischen Neunkirchen-Neckarkatzenbach und Neckargerach zu einem Verkehrsunfall. Eine aus Richtung Neckarkatzenbach kommende 23-jährige Motorradfahrerin verlor aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Motorrad und verletzte sich bei dem nachfolgenden Sturz schwer. Die Kradlenkerin wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum transportiert. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Landesstraße für den Fahrzeugverkehr zeitweise voll gesperrt werden. Am BMW-Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Verkehrsunfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Mosbach. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Mosbach unter 06261 8090 entgegen.

8.3.2026, Weber

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell