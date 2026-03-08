PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Sonntag, den 8. März 2026, 74867 Neunkirchen - Neckarkatzenbach - Person nach Motorradunfall schwer verletzt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 8. März 2026, kam es gegen 10:50 Uhr auf der Landesstraße L 633 zwischen Neunkirchen-Neckarkatzenbach und Neckargerach zu einem Verkehrsunfall. Eine aus Richtung Neckarkatzenbach kommende 23-jährige Motorradfahrerin verlor aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Motorrad und verletzte sich bei dem nachfolgenden Sturz schwer. Die Kradlenkerin wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum transportiert. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Landesstraße für den Fahrzeugverkehr zeitweise voll gesperrt werden. Am BMW-Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Verkehrsunfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Mosbach. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Mosbach unter 06261 8090 entgegen.

8.3.2026, Weber

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 13:36

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis - Frontalzusammenstoß - drei Personen verletzt

    Buchen (ots) - Am Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es auf der Bödigheimer Straße (L 519) kurz nach der Abfahrt zur B 27 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Eine 32-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Jeep Compass von der B 27 ab und bog anschließend nach links Richtung Buchen ab. Hier kam es noch im ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:21

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit Verletzten

    Heilbronn (ots) - L1045/ Forchtenberg: Auffahrunfall - Zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt Am Freitagvormittag kam es auf der Landestraße 1045 bei Forchtenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 07:30 Uhr mit seinem VW Transporter von Ernsbach kommend in Richtung Sindringen und bemerkte vermutlich zu spät, dass ein vor ihm fahrender 34- Jähriger seinen Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste. Trotz eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren