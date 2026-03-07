PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis - Frontalzusammenstoß - drei Personen verletzt

Buchen (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es auf der Bödigheimer Straße (L 519) kurz nach der Abfahrt zur B 27 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Eine 32-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Jeep Compass von der B 27 ab und bog anschließend nach links Richtung Buchen ab. Hier kam es noch im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Buchen entgegenkommenden OPEL Astra. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die 61-jährige Beifahrerin im OPEL wurde eingeklemmt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Landesstraße war für über eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die B 27 umgeleitet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 14:21

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit Verletzten

    L1045/ Forchtenberg: Auffahrunfall - Zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt Am Freitagvormittag kam es auf der Landestraße 1045 bei Forchtenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 07:30 Uhr mit seinem VW Transporter von Ernsbach kommend in Richtung Sindringen und bemerkte vermutlich zu spät, dass ein vor ihm fahrender 34- Jähriger seinen Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste.

    mehr
