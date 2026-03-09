Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten und Zimmerbrand

Buchen: Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagvormittag bei Buchen. Gegen 11:10 Uhr war eine 32-Jährige mit ihrem Jeep auf der Bundesstraße 27 unterwegs und wollte nach links in Richtung Buchen auf die Landesstraße 519 abfahren. Hierbei übersah sie vermutlich den aus Richtung Buchen kommenden Opel eines 60-Jährigen und kollidierte mit diesem. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die 61-jährige Beifahrerin im Opel wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Buchen befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die L519 sowie die Abfahrt der B27 für circa eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei Mosbach sucht nach einer Unfallflucht in der Pfalzgraf-Otto-Straße am frühen Freitagabend Zeugen. Gegen 17 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem BMW in Richtung Neckarelz unterwegs, als ihr, auf Höhe der Hardbergschule, ein Pkw zum Teil auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Der unbekannte Fahrzeuglenker war seiner Wartepflicht aufgrund von auf seiner Fahrspur am Fahrbahnrand geparkter Pkws nicht nachgekommen. Im Begegnungsverkehr touchierten sich die Außenspiegel des BMWs und des Unbekannten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Opel Corsa handeln. Zeugen, sie Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Hoher Sachschaden nach Zimmerbrand

Bei einem Zimmerbrand in Mosbach entstand am Freitagvormittag Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Gegen 11 Uhr wurde das Feuer in der Brühlstraße gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Mosbach konnte die Flammen im Wohnzimmer des Gebäudes schnell unter Kontrolle bringen und diese löschen. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt einer Mehrfachsteckdose. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Buchen-Eberstadt: Zeugen nach Unfall mit geparktem Anhänger gesucht

Nach einem Unfall am Samstagabend auf der Kreisstraße 3900 bei Eberstadt, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem VW Golf die K3900 von Eberstadt kommend in Richtung Seckach, als er vermutlich einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger übersah und auf diesen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW einmal um die eigene Achse und kollidierte im Anschluss mit einem ebenfalls am Fahrbahnrand abgestellten Dacia. Der VW-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 37.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Buchen sucht nun Zeugen, die am Samstag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr auf der K3900 unterwegs waren und Angaben zu einer möglichen Absicherung der geparkten Autos und des Anhängers machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

