POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche, Brand, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Diebstahl, Sachbeschädigung an Wahlplakat, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Unfallflucht und Bilanz Geschwindigkeitsmessungen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Creglingen: Einbruch in Werkstatt und Pkw-Diebstahl - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Creglingen nahe einer Tankstelle in eine Werkstatt in der Bad Mergentheimer Straße eingebrochen. Kurz vor Mitternacht warf ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere der Werkstatt. Dort entwendete er im Anschluss Bargeld, diverse Alkoholika sowie einen Pkw Citroen C4. Außerdem klaute der Unbekannte ein Kennzeichen eines fremden Pkw und montierte dieses auf den entwendeten Citroen bevor er schließlich damit davonfuhr. Zum Täter ist lediglich bekannt, dass er bei der Tatausführung dunkel gekleidet war und eine Kapuzenjacke trug. Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Igersheim: Gartenhütte aufgebrochen - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Freitag, gegen 18 Uhr, und Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde die Tür zu einem Gartenhäuschen am Radweg parallel zur Erlenbachstraße in Igersheim durch Unbekannte gewaltsam geöffnet. Des Weiteren wurde an einer Tür ein Vorhängeschloss entfernt und ein Gartenwerkzeug entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Bad Mergentheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Creglingen: Jugendlicher löst Feuerwehreinsatz aus

Am Samstagabend zündete ein 15-Jähriger in der Industriestraße in Creglingen ein Stück Papier an und setzte damit gegen 19:30 Uhr eine geringe Menge an Heu und Gras in Brand. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht, jedoch riefen umstehende Zeugen die Feuerwehr. Der Brand wurde durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Creglingen gelöscht.

Dörzbach: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagabend meldeten Zeugen, die kurz vor 18 Uhr auf der Bundesstraße 19 zwischen Dörzbach und Rengershausen unterwegs waren, einen gefährlichen Überholvorgang zweier hochmotorisierter Fahrzeuge in Fahrtrichtung Bad Mergentheim. Im Anschluss seien ein schwarzer BMW und ein weißer Mercedes dicht hintereinander in Richtung Bad Mergentheim weitergefahren. In Rengershausen ergab sich erneut ein Sichtkontakt zwischen den Zeugen und den beiden Fahrzeugen. Nach dem Ortsausgang setzte der BMW erneut zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an und fuhr dabei mit überhöhter Geschwindigkeit über die Sperrfläche eines Abbiegestreifens. Ob der Mercedes ebenfalls hinter dem BMW blieb, konnten die Zeugen nicht mehr beobachten. Die Polizei Bad Mergentheim hat die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts eines mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Gefährdete Verkehrsteilnehmer und mögliche Zeugen, werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, in Verbindung zu setzten.

Igersheim: Einbruch in Sportgaststätte - Zeugenaufruf

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22 Uhr und 03:30 Uhr, über ein Dach gewaltsam Zutritt in eine Sportgaststätte in der Erlenbachtalstraße in Igersheim. Im Inneren des Gebäudes wurden dann mehrere Räumlichkeiten durchwühlt und eine Tür gewaltsam eingetreten. Der in einem Kühlraum befindliche Tresor wurde gewaltsam geöffnet und sein Inhalt entwendet, wobei Bargeld sowie diverse Schlüssel entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: E-Scooter samt Schloss entwendet - Wer hat etwas gesehen?

Ein Jugendlicher hatte seinen E-Scooter am Freitag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr am Bad Mergentheimer Bahnhof in der Poststraße abgestellt und mittels Wegfahrsperre und Kettenschloss an einem Metallpfosten gesichert. Als er zurückkam stellte er fest, dass der Roller samt Schloss entwendet worden war. Das Polizeirevier Bad Mergentheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Tauberbischofsheim-Dittigheim: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen stellten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim ein Wahlplakat in der Unteren Torstraße fest, bei dem die Nase des abgebildeten Kandidaten herausgeschnitten worden war. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Am Dienstag, den 03.März, ereignete sich in Wertheim auf einem Supermarkt-parkplatz in der Bismarckstraße eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 13 Uhr und 14:15 Uhr wurde ein geparkter 1er BMW vermutlich durch ein anderes rangierendes Fahrzeug linksseitig an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der oder die Verursachende entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Geschwindigkeitskontrollen - Bilanz

Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr führte das Polizeirevier Wertheim am vergangenen Samstag Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der 50er-Zone auf der Kreisstraße 2824 durch. Gemessen wurde der von Urphar kommende Verkehr in Richtung Böttigheim. Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollen 12 Verstöße geahndet, zwei davon wurden durch Motorradfahrer begangen. Tagesschnellste waren zwei Verkehrsteilnehmer mit je 101 km/h und 98 km/h - den Betroffenen drohen Fahrverbote.

Tauberbischofsheim: Unfall mit Leichtverletzten auf der A81

In der Sonntagnacht befuhr ein 33-Jähriger in seinem Audi Q5 gegen 03:15 Uhr den linken Fahrstreifen der A81 in Richtung der Landesgrenze zu Bayern auf Höhe der Anschlussstelle Tauberbischofsheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Audi in einer Linkskurve ins Schleudern und kollidierte mit einem auf der rechten Spur vorausfahrenden Honda Jazz. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge mit der rechten und der mittleren Schutzplanke und kamen etwa 100 Meter vom Kollisionspunkt entfernt zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden im Zuge der Zusammenstöße leicht verletzt. Der 33-Jährige kam zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum, der 26-jährige Honda-Fahrer benötigte keine weiteren ärztlichen Behandlungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von insgesamt 26.000 Euro.

