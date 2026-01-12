Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Einbruch in Schule
Haren (ots)
In der Zeit von Freitagnachmittag bis heute Morgen kam es in der Schulstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Maximilianschule. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.
