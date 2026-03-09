Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Werkzeuge aus Pkw gestohlen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Handwerker-Fahrzeug aufgebrochen - Zeugenaufruf In der Orthstraße in Heilbronn wurde in der vergangenen Woche ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Das Auto wurde von Dienstag, 16:30 Uhr bis Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 14 geparkt. In diesem Zeitraum brachen bislang unbekannte Täter die Hecktür des Fahrzeugs auf und entwendeten diverse hochwertige Werkzeuge aus dessen Laderaum. Die Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund jüngster ähnlicher Ereignisse (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6230339 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6229218 ) bittet die Polizei Heilbronn erneut um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

