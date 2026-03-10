Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Versuchter Einbruch und Großeinsatz bei Vermisstenfahndung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Zeugen überraschen Täter bei Einbruchsversuch - Polizei bittet um Hinweise

Am Montagabend versuchten bislang Unbekannte einen Bauwagen in Walldürn aufzuhebeln, als sie von einer 16-jährigen und einer 21-jährigen Zeugin gestört wurden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 21 Uhr im Bereich der Marsbacher Straße hinter einer Tankstelle. Angaben der Zeuginnen nach handelte es sich um mindestens drei unbekannte Täter, die Taschenlampen mit sich führten und sich mit Werkzeugen an dem Bauwagen zu schaffen machten. Als die Täter die Zeuginnen bemerkten, flüchteten sie fußläufig in unbekannte Richtung. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Mosbach: Vermisste Jugendliche mit Hilfe von Polizeihubschrauber aufgefunden

Eine große Suchaktion der Polizei sorgte in Mosbach und Umgebung am frühen Montagabend für Aufsehen. Etwa ab 17:30 Uhr waren mehrere Streifen, ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Spaziergänger bei einer Vermisstensuche nach einer Jugendlichen eingebunden. Ein Passant hatte die junge Frau kurz nach 17 Uhr in der Nähe des Mosbacher Friedhofs mit offensichtlich ernst zu nehmenden Verletzungen festgestellt. Auf Ansprache habe das Mädchen nicht reagiert und sei stattdessen in den Wald gelaufen. Die anschließend durch ihn alarmierten Kräfte der Polizei initiierten eine Personensuche, deren Maßnahmen sich über mehrere Stunden hinzogen, bis die Erfolgsmeldung gegen 20 Uhr für Erleichterung aller Beteiligten sorgte. Die Jugendliche wurde im entscheidenden Moment durch die Kräfte der Polizeihubschrauberstaffel ausfindig gemacht, welche die Beamten am Boden zur Verletzten führen konnten. Aufgrund des schnellen Handelns der Polizisten konnte die Jugendliche erstversorgt und einer Unterkühlung entgegengewirkt werden. Die weitere Versorgung der Gefundenen erfolgte durch Kräfte des Rettungsdienstes und schließlich in einem Klinikum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden an den Verletzungen der jungen Frau ausgeschlossen werden. Der Dank der Polizei Heilbronn gilt den engagierten Bürgern, die durch ihre Mithilfe maßgeblich zum Erfolg des Einsatzes beitrugen.

