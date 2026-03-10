Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zwei Exhibitionisten festgenommen, Polizisten bei Widerstand verletzt, Brand

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Exhibitionisten festgenommen

Am Montag wurden in Heilbronn gleich zwei Exhibitionisten vorläufig festgenommen. Gegen 15:20 Uhr wurden die beiden Männer fast zeitglich durch Zeugen der Polizei gemeldet. Ein 64-Jähriger saß auf einer Parkbank vor dem Heilbronner Landgericht und masturbierte. Dabei soll er Blickkontakt zu einer Passantin und deren beiden Kinder gesucht haben. Die Geschädigte informierte daraufhin zunächst den KOD der Stadt Heilbronn, weshalb sich die Mitarbeiter des KOD an die Örtlichkeit begaben und den Mann antrafen. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den 64-Jährigen vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Maßnahmen beleidigte dieser die Beamten. Nur wenig später meldete sich ein Passant bei der Polizei und teilte mit, dass in der Sülmerstraße ein Mann vor mehreren vorbeilaufenden Personen in selber Weise tätig ist. Der 42-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und müssen mit Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Zwei Polizisten bei Widerstand verletzt

Am Montagnachmittag wurden zwei Polizisten in Heilbronn bei einem Widerstand verletzt. Gegen 15 Uhr wurde der Polizei ein 36-Jähriger in der Heilbronner Innenstadt gemeldet, welcher gegen geparkte Autos schlug und Passanten belästigte. Außerdem beschädigte der Mann die Glasscheibe einer Hauseingangstür. Die Beamten trafen den Randalierer schließlich vor einem Discounter in der Sülmermühlstraße an, wo er kurz zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte. Im Rahmen der nun folgenden vorläufigen Festnahme, wehrte sich der 36-Jährige gegen die Maßnahme, weshalb Zwangsmaßnahmen nötig waren. Hierbei verletzten sich beide Einsatzkräfte sowie der Festgenommene leicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Brackenheim-Hausen: Brand in Doppelhaushälfte

Am frühen Dienstagmorgen brannte es in einer Doppelhaushälfte in Brackenheim-Hausen. Gegen 3:30 Uhr wurde der Wohnungsbrand in der Oststraße gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt werden. Die 70-jährige Bewohnerin, welche das Haus zunächst nicht freiwillig verlassen wollte, wurde durch die Einsatzkräfte aus der Gefahrenzone gebracht und durch Rettungskräfte versorgt. Verletzt wurde sie nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Durch die Feuerwehr konnte der Schwellbrand gelöscht werden. Wie genau es zu dem Feuer kam ist noch Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell