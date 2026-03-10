Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Mosbach (ots)

Mosbach: Einbrecher festgenommen - Mehrere Einbrüche geklärt

Am Freitagabend wurden in Mosbach zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Den beiden 50 und 57 Jahre alten polnischen Staatsbürgern wird vorgeworfen, für mindestens sechs Einbrüche im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn sowie des Polizeipräsidiums Mannheim verantwortlich zu sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalinspektion 2 - Arbeitsbereich Seriendelikte/WED der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn waren dem Jüngeren schon seit Ende 2025 auf der Spur, nachdem er in Mosbach durch eine private Überwachungskamera gefilmt worden war. Die daraufhin eingeleiteten umfangreichen und akribischen Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den in Moers (NRW) wohnhaften Mann. Durch verdeckte Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass sich der Tatverdächtige am 5. März von Moers in den Neckar-Odenwald-Kreis bewegte und dort gemeinsam mit dem zweiten Tatverdächtigen zunächst verschiedene Wohngebiete ausspähte und anschließend sein Fahrzeug in Zwingenberg abstellte. Am Morgen des 6. März setzten die beiden Männer ihre Fahrten durch mehrere Gemeinden im NOK fort. Sie setzten schließlich gegen 21:30 Uhr in Diedesheim zur Tat an, woraufhin sie zeitnah mit unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz festgenommen wurden. Am nächsten Tag wurden die beiden Männer einem Haftrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug, woraufhin die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Die Ermittlungen bezüglich weiterer möglicher Taten der Festgenommenen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell