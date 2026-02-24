Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Über 1.000 Liter Diesel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (21.02.2026, 18 Uhr) und Montag (23.02.2026, 5 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter die Tankdeckel von insgesamt vier LKWs, die in der Rheinturmstraße parkten, auf und entwendeten etwa 1.350 Liter Diesel. Zudem wurden zwei Container der LKWs aufgebrochen. Der Schaden beträgt etwa 2.200 Euro. Haben Sie etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

