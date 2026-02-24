PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Über 1.000 Liter Diesel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (21.02.2026, 18 Uhr) und Montag (23.02.2026, 5 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter die Tankdeckel von insgesamt vier LKWs, die in der Rheinturmstraße parkten, auf und entwendeten etwa 1.350 Liter Diesel. Zudem wurden zwei Container der LKWs aufgebrochen. Der Schaden beträgt etwa 2.200 Euro. Haben Sie etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
  • 23.02.2026 – 13:52

    POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (22.02.2026) schlugen bislang unbekannte Täter, gegen 3 Uhr, die Heckscheibe eines im Nordring (nahe der Breitscheidstraße) geparkten VW Caddy ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von rund 1.500 Euro. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:51

    POL-PPRP: Zeuge verhindert Diebstahl eines Rollers

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Montag (23.02.26, gegen 00:50 Uhr) beobachtete ein Zeuge in der Wanderstraße (nahe Kerschensteinerstraße) drei männliche Jugendliche, die versuchten einen Roller zu stehlen. Als der Zeuge die Jugendlichen ansprach, flüchteten sie mit einem E-Scooter und einem blauen Roller. Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben: - Zwei hatten eine schwarze Jacke an, der dritte ...

    mehr
