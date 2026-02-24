Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Girls'Day 2026 - Das Polizeipräsidium Rheinpfalz macht mit!

Bild-Infos

Download

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Am 23. April 2026 ist es wieder soweit: es ist Girls'Day in der Vorder- und Südpfalz!

An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden. Auch viele Dienststellen im Polizeipräsidium Rheinpfalz nehmen am Girls'Day teil und öffnen ihre Türen, um junge Mädchen und Frauen für den Beruf als Polizistin zu begeistern.

Interesse geweckt? - Komm' vorbei und erhalte einen Einblick in den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf!

Welche Dienststellen am Girls'Day teilnehmen, könnt ihr hier: https://www.girls-day.de/Radar herausfinden. Hier könnt ihr euch auch direkt anmelden.

Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt, sichert euch deshalb am besten jetzt schon euren Platz!

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Wenn du vorab einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen willst, schauen dir gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfe einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Du wirst überrascht sein, was wir alles machen.

Hast du vorab noch Fragen zum Polizeiberuf oder du kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten wir deine Fragen auch telefonisch oder per E-Mail. Daneben steht dir auch die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Frau Solveig Hallstein, unter der Nummer 0621 963-21144 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Karriere bei der Polizei RLP findest du auch unter www.polizei.rlp.de/de/karriere

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Millionen Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren knapp 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell