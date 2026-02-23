POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Sonntag (22.02.2026) schlugen bislang unbekannte Täter, gegen 3 Uhr, die Heckscheibe eines im Nordring (nahe der Breitscheidstraße) geparkten VW Caddy ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von rund 1.500 Euro. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
