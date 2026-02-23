POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Montag (23.02.26, gegen 00:50 Uhr) beobachtete ein Zeuge in der Wanderstraße (nahe Kerschensteinerstraße) drei männliche Jugendliche, die versuchten einen Roller zu stehlen. Als der Zeuge die Jugendlichen ansprach, flüchteten sie mit einem E-Scooter und einem blauen Roller. Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben: - Zwei hatten eine schwarze Jacke an, der dritte ...

mehr