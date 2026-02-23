PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeuge verhindert Diebstahl eines Rollers

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (23.02.26, gegen 00:50 Uhr) beobachtete ein Zeuge in der Wanderstraße (nahe Kerschensteinerstraße) drei männliche Jugendliche, die versuchten einen Roller zu stehlen. Als der Zeuge die Jugendlichen ansprach, flüchteten sie mit einem E-Scooter und einem blauen Roller.

Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:

   - Zwei hatten eine schwarze Jacke an, der dritte eine weiße Jacke.
   - Einen Motorradhelm trugen zwei Personen.

Trotz sofortiger Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht auf Montag zwischen 00:30 und 1 Uhr in der Wanderstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 13:48

    POL-PPRP: Küchenbrand

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (22.02.26, gegen 16:40 Uhr) brach in der Sieglindenstraße in einer Küche in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Das Feuer brach bei einem Kochvorgang aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Julia Steiner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:12

    POL-PPRP: Tötungsdelikt im innerfamiliären Bereich

    Böhl-Iggelheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal(Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz In der Nacht zum Montag (23.02.2026), gegen 0 Uhr, kam es in Böhl-Iggelheim in einem Einfamilienhaus zu einem Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen griff ein 28-jähriger Tatverdächtiger seine 64-jährige Mutter, seinen 35-jährigen Bruder und seine 36-jährige Schwester mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren