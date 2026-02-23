POL-PPRP: Zeuge verhindert Diebstahl eines Rollers
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht auf Montag (23.02.26, gegen 00:50 Uhr) beobachtete ein Zeuge in der Wanderstraße (nahe Kerschensteinerstraße) drei männliche Jugendliche, die versuchten einen Roller zu stehlen. Als der Zeuge die Jugendlichen ansprach, flüchteten sie mit einem E-Scooter und einem blauen Roller.
Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:
- Zwei hatten eine schwarze Jacke an, der dritte eine weiße Jacke.
- Einen Motorradhelm trugen zwei Personen.
Trotz sofortiger Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht auf Montag zwischen 00:30 und 1 Uhr in der Wanderstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
